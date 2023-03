SPIEGEL: Auffällig ist, dass auch die anderen nordischen Länder seit Jahren Spitzenreiter beim World Happiness Report sind. Sie sagen allerdings, dass es mit Hygge, Sauna und Duz-Kultur wenig zu tun hat.

Martela: Das sind alles kulturelle Faktoren. Folklore, wenn man so will. Da wird dann die dänische Gemütlichkeit oder die finnische Gelassenheit hervorgehoben. Natürlich ist das wichtig und schön. Aber in Wahrheit liegen die nordischen Länder im Glücksranking alle sehr, sehr dicht beieinander. Kulturelle Eigenheiten können also nicht die Erklärung sein. Viel entscheidender sind die Strukturen, und so ist es kein Zufall, dass diese Länder in anderen Rankings ebenfalls gut abschneiden: Demokratie, materielle Sicherheit und ein funktionierender Wohlfahrtsstaat fördern das Miteinander in einer mehr oder weniger egalitären, gleichberechtigten Gesellschaft.

SPIEGEL: Sie haben mit einem Team ausgewertet, welche wissenschaftlichen Erklärungen es bereits für die Lebenszufriedenheit vieler Menschen gibt. Was war Ihr Ergebnis?

Martela: Es sind wirklich die Institutionen, die uns umgeben. Und Vertrauen. Es geht darum, wie wir in die Gesellschaft eingebunden sind. Ein Alltag, in dem wir uns gut aufgehoben fühlen, ist wichtig. Es braucht also gar nichts Weltbewegendes, um glücklich zu sein.