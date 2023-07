Orpo ist Vorsitzender der konservativen Nationalen Sammlungspartei, die bei den Parlamentswahlen in Finnland am 2. April die meisten Stimmen erhielt. Die Partei »Wahre Finnen« wurde zweitstärkste Kraft. Der Ministerpräsident drückte sein Vertrauen in Purra aus und sagte, er habe keine Zweifel an ihrem Engagement für die gemeinsame Vision der Koalitionsregierung für das Land. »Die Regierung hat null Toleranz, wenn es um alle Formen von Rassismus und Extremismus geht«, sagte Orpo. »Wir akzeptieren keine Form der Diskriminierung, und all dies ist im Regierungsprogramm festgeschrieben.«