Finnlands Regierungschefin Sanna Marin »Ich vermisse manchmal Freude und Spaß«

Die vergangene Woche sei »ziemlich schwierig« gewesen, sagte Marin. Sie wünsche sich, dass Menschen Politiker eher nach ihrer Arbeit als nach ihren Freizeitaktivitäten beurteilen würden.

Erst am Dienstag hatte Marin sich wegen eines in ihrem Amtssitz in Helsinki entstandenen Fotos entschuldigt. Auf dem zuerst im Onlinedienst Tiktok veröffentlichten und später von finnischen Medien verbreiteten Bild sind eine finnische Influencerin und eine weitere Frau zu sehen, die sich küssen und ihre entblößten Brüste mit einem Schild mit der englischen Aufschrift »Finland« bedecken. »Das Foto ist unangemessen, ich entschuldige mich dafür«, sagte Marin.