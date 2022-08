Erhöhte Quecksilberwerte wohl nicht verantwortlich

Unterdessen rechnet das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern mit Auswirkungen des Fischsterbens auf das Stettiner Haff und rief daher die Anliegenden vorsorglich dazu auf, auf Fischen und Wasserentnahme zu verzichten. Die zuständigen Behörden im Bundesland bereiten demnach aktuell Gewässer- und Fischproben vor. Lemke versicherte, »Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung werden über die Messungen und dann über entsprechende Warnungen von der deutschen Seite vorgenommen«.

Für die Aufklärung des massenhaften Fischsterbens in der Oder hat Polen eine Belohnung von umgerechnet 210.000 Euro ausgesetzt. Die Regierung vermutet, dass eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gekippt wurde. Zunächst stand Quecksilber im Verdacht, das Fischsterben verursacht zu haben. Doch nach Angaben der polnischen Regierung sind die festgestellten erhöhten Werte in der Oder nicht dafür verantwortlich. Dies hätten die ersten toxikologischen Untersuchungsergebnisse von Proben toter Fische ergeben, schrieb Moskwa am Samstag auf Twitter.