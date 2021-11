US-Stadt Flint Opfer von Trinkwasserskandal erhalten 626 Millionen Dollar Schadensersatz

Der Skandal um mit Blei verseuchtes Leitungswasser in der Stadt Flint wurde zum Symbol für soziale Ungerechtigkeiten in den USA: Nun steht fest, wie viel Geld an die Geschädigten gezahlt werden muss.