Auf Twitter-Videos ist zu sehen, was dann geschah : Zwei Sicherheitskräfte eilen herbei, aber auch ein Mann in brauner Lederjacke hechtet über eine Hecke aus Grünpflanzen in Terrakottatöpfen und wirft sich auf einen Aktivisten. Er schlingt seine Hände um den Mann und zieht ihn von der Mauer weg . »Fermati! Ma che cazzo fai!«, brüllt er, »Hör auf! Was, verdammt noch mal, machst du da?«