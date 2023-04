Streit über Steuern und LGBTQ-Rechte in Florida Disney verklagt DeSantis wegen »gezielter Vergeltungskampagne«

Nach Kritik am »Don’t say gay«-Gesetz wollte Floridas Gouverneur dem Unterhaltungskonzern steuerliche Sonderrechte für den berühmten Vergnügungspark in Orlando entziehen. Nun geht Disney dagegen vor Gericht.