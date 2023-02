Parlamentsentscheid in US-Bundesstaat Florida entzieht Disney Verwaltungsrechte über Themenpark-Areal

Retourkutsche der Ultrakonservativen in Florida gegen den Micky-Maus-Konzern: Wegen Kritik am »Don't Say Gay«-Gesetz verliert Disney die Verwaltungsrechte am Bezirk, in dem sich sein Vergnügungspark befindet.