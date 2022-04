Der US-Bundesstaat Florida führt ein weitgehendes Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen nach der 15. Woche ein. Floridas Gouverneur, der Republikaner Ron DeSantis, unterzeichnete die Gesetzesverschärfung am Donnerstag in Kissimmee. »Wir sind heute hier, um diejenigen zu verteidigen, die sich nicht selbst verteidigen können«, sagte DeSantis. Das Gesetz soll zum 1. Juli in Kraft treten.