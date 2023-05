Die Konservativen in den USA nehmen derzeit mit einer Reihe von Maßnahmen die Bereiche Geschlecht und Sexualität ins Visier. Ein Dutzend republikanisch regierter Bundesstaaten hat in den vergangenen Monaten ähnliche Gesetze wie in Florida verabschiedet.

Auch in Deutschland ist die Geschlechtsangleichung nicht ohne Weiteres möglich. Ist ein Eingriff, der die Geschlechtsmerkmale verändert, nicht lebenswichtig oder medizinisch notwendig, soll er aufgeschoben werden, bis das betroffene Kind selbst entscheiden kann. Frühestens ab dem 14. Lebensjahr kann ein Eingriff in Erwägung gezogen werden – dafür notwendig ist die Zustimmung der Eltern und einer interdisziplinären Kommission. Schätzungen gehen von etwa 160.000 Menschen in der Bundesrepublik aus, die mit nicht eindeutig ausgebildeten Geschlechtsmerkmalen geboren wurden.