Besonders Moldau ist seit dem Ausbruch des Krieges in der benachbarten Ukraine stark unter Druck. Das ärmste Land Europas hat etwa 100.000 Geflüchtete aufgenommen, so viele wie kein anderes in Europa pro Kopf. Das entspricht etwa fünf Prozent der Bevölkerung – in einem Land, in dem die Inflation bei 27 Prozent liegt und in dem die Gasabhängigkeit von Russland und Belarus zu einer Treibstoffkrise geführt hat.