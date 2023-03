Einige EU-Staaten wollen Pushbacks legalisieren

Obwohl die Experten des Europarats nun in ihrem Jahresbericht keine einzelnen Staaten an den Pranger stellen, ist ihre Ausarbeitung bemerkenswert. Das Komitee habe Pushback-Praktiken entlang aller wesentlichen Migrationsrouten nach Europa untersucht, heißt es. Dazu zählen die Routen über das Mittelmeer, die Westbalkanroute sowie ausdrücklich auch der Weg über Osteuropa. Ihr Fazit: »Es ist offensichtlich, dass solche illegalen Pushback-Praktiken an mehreren Grenzen in Europa stattfinden.«