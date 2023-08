Der Sprecher der Küstenwache, Nikos Alexiou, sagte, der Vorfall habe sich in türkischen Hoheitsgewässern ereignet, aber die türkische Küstenwache habe keine Rettungsaktion durchgeführt, sodass ein griechisches Patrouillenboot die Passagiere geborgen habe. Die Überlebenden wurden in den Haupthafen von Lesbos gebracht, wo zwei Personen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert wurden.