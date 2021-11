Flüchtlinge in Belarus an der Grenze »Gibt es endlich gute Nachrichten aus Deutschland?«

Achtmal hat die Kurdin Lanea versucht, von Belarus aus in die EU zu gelangen. Jetzt sitzt sie mit mindestens 2000 Menschen in einem Logistikzentrum an der Grenze zu Polen fest – erschöpft und verzweifelt.

Aus Bruzgi von der belarussisch-polnischen Grenze berichtet Christina Hebel