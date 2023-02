Der Chef der nationalen bulgarischen Ermittlungsbehörde (National Investigation Service), Borislaw Sarafow, sprach von einer »organisierten kriminellen Gruppe«. Diese übernehme Migranten an der EU-Außengrenze zur Türkei und bringe sie dann per Lastwagen ins Grenzgebiet nach Serbien. Der mutmaßliche Anführer der Gruppe sei bereits wegen Menschenschmuggels vorbestraft.

Sarafow sagte, die 18 Opfer Seien an einer Kombination aus Sauerstoffmangel in einem geschlossenen Raum und Atembeschwerden gestorben, da sie in dem Lastwagen »wie in einer Blechdose« zusammengepfercht gewesen seien. Er ergänzte: »Die Opfer starben langsam und unter Schmerzen.«