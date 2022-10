Flüchtlingsbusse zwischen Texas und New York 40 Stunden mit einer Flasche Wasser

So sieht es hier gerade jeden Morgen aus. New York City, 6 Uhr früh.

Power Malu koordiniert die Erstaufnahme von Geflüchteten, begrüßt die Migrantinnen und Migranten in der größten Metropole der USA. Sie haben gerade eine quälend lange Busreise hinter sich, von der US-Südgrenze in Texas bis in den Nordosten der Vereinigten Staaten.

Mehrere Hilfsorganisationen bemühen sich hier am Busterminal nahe dem Times Square um einen menschlichen Empfang – den es seitens der Stadt nicht gibt.

Power Malu, Flüchtlingshelfer und Koordinator

»Die Stadt hat es schon vor langer Zeit vermasselt. Ich schlafe nachts zwei bis drei Stunden. Wenn ich nicht hier wäre, würden diese Menschen aus dem Bus direkt in die Flüchtlingsunterkünfte kommen, ohne dass sie jemand fragt, ob sie besondere Bedürfnisse haben. Das ist uns sehr wichtig, weil wir die raue Behandlung, die sie erfahren haben, hier nicht fortsetzen wollen, wenn sich unsere Stadt als Zufluchtsort versteht.«

Seit Monaten schicken die republikanischen Gouverneure von den US-Bundesstaaten Texas und Arizona Geflüchtete nach Washington, Chicago und New York. Damit wollen sie vor den Zwischenwahlen zum US-Kongress im November Druck auf die demokratisch geführten Millionenstädte ausüben. Die Fahrten dauern bis zu 40 Stunden, längere Pausen gibt es nicht.

Allein in New York kamen auf diesem Weg seit April rund 20.000 Geflüchtete an. Der Bürgermeister Eric Adams hat deshalb den Ausnahmezustand ausgerufen und bittet um finanzielle Hilfe. Die meisten Migranten kommen aus Venezuela. Um der dortigen Armut, dem Hunger und der Kriminalität zu entkommen, schlagen sie sich durch acht Länder, bevor sie überhaupt den Süden der USA erreichen. Dort überqueren die meisten illegal die Grenze. Wer hier in New York ankommt, trägt in der Regel fast nichts bei sich, teilweise nicht einmal richtige Schuhe. Im Busterminal selbst dürfen wir nicht filmen. Dort bekommen die Menschen Essen, Kleidung, eine Umarmung. Von hier aus werden die meisten in Notunterkünfte gebracht. Einige Migranten werden uns heute noch von traumatischen Erfahrungen berichten.

Diese ehemalige psychiatrische Klinik mitten in Manhattan ist die größte Unterkunft für männliche Obdachlose in New York. Offiziell gibt es 1000 Betten in dem Komplex. Miguel erzählt, dass er seit zwei Monaten hier lebt. Wie die meisten kommt auch er aus Venezuela und sei mit dem Bus von der mexikanischen Grenze nach New York gebracht worden. Sein Gesicht möchte er nicht zeigen.

Miguel, Geflüchteter aus Venezuela

»Es ist ziemlich schwierig, weil die Einrichtung manchmal sehr überfüllt ist. Wir müssen in den Gängen schlafen, ohne Bett, auf dem Boden. Es ist nicht so, wie es uns dargestellt wurde, was man hier über die Migration in die Vereinigten Staaten sagte. So war es nicht. Manchmal essen wir nicht einmal etwas, weil es hier im Heim nichts zu essen gibt. Ich meine, es dauert sehr lange, bis das Essen kommt. Es ist also gar nicht so einfach, wie es aussieht.«

In anderen Unterkünften geht es offenbar noch dramatischer zu. Deswegen nehmen private Helfer inzwischen Geflüchtete vorübergehend bei sich zuhause auf.

Rachel hat Platz in ihrem kleinen New Yorker Reihenhaus, ihre drei Kinder sind inzwischen ausgezogen. Jetzt wohnen Brandon, Elnis und Aithor bei ihr, alle drei aus Venezuela. Elnis und Aithor berichten von traumatischen Erfahrungen während der ersten Tage in New York.

Elnis, Geflüchteter aus Venezuela

»In der ersten Unterkunft, in der wir ankamen, haben sie meine Papiere weggeworfen. Sie sahen wohl, dass sie meinen Fall vermasselt hatten und schickten uns zu einer anderen Einrichtung. Und dort war es noch schlimmer. Das war verrückt, denn dort drüben waren wir die ›Normalen‹. Sonst waren da nur Drogensüchtige. Die Leute kamen betrunken und unter Drogeneinfluss und waren auf der Suche nach Ärger. Wir sind dann gegangen, weil wir hier doch ein neues Leben beginnen und nicht Angst vor dem Tod haben wollten.«

Aithor, Geflüchteter aus Venezuela:

»Ohne Papiere kann er nicht arbeiten. Er kann nichts tun. Er ist ein Niemand, weil er praktisch nicht im System auftaucht, weil er keine Papiere hat, er hat nichts. «

Für den Moment aber sind die beiden erst einmal froh, bei Rachel untergekommen zu sein.

Rachel, freiwillige Helferin

»Einige der Unterkünfte sind nicht sicher für sie. In Texas haben sie sich nicht sicher gefühlt, im Dschungel auch nicht, in Mexiko und Guatemala auch nicht. Dass ich ihnen hier einen sicheren Ort bieten kann, eine kurze Verschnaufpause von dem ganzen Stress, das ist schon großartig.«

Brandon kam nicht in eine Notunterkunft, sondern direkt nach der Busfahrt in Rachels Wohnung. Er erzählt, wie er in die USA kam.

Brandon, Geflüchteter aus Venezuela

»Man bringt seine persönlichen Dinge mit, aber wenn man die Grenze überschreitet, wird einem alles weggenommen: Stiefel, Kleidung, Rucksack… alles. Ich konnte nur meine Dokumente, meinen Reisepass und meinen Personalausweis mitnehmen. Das ist das Einzige, was ich mitnehmen konnte. Alles andere haben sie weggeschmissen. Alles, alles, vollständig. Sie geben einem nur eine kleine Mahlzeit: ein Sandwich, zwei Sandwiches. Ein, zwei, drei Tüten Chips und eine kleine Flasche Wasser für eine Person. Man wird in einen Bus geschickt, der etwa zwei Tage braucht, um anzukommen, und auf der Reise bekommt man nichts anderes. Das ist alles. Bis man in New York City am Hauptterminal ankommt.«

In seiner vorübergehenden Bleibe in Rachels Keller zeigt er, was ihm geblieben ist.

Brandon, Geflüchteter aus Venezuela

»Das ist die Tasche, die ich im Moment habe. Ich habe nicht viel Gepäck. Dokumente, Reisepass und so weiter. Einwanderungspapiere. Hier schon mal eine Decke für die Kälte, all das. Das sind die Einwanderungsdokumente. Name, Fingerabdruck, Venezuela.«

Die Geflüchteten halten die Hilfe von Rachel und vielen anderen New Yorkern nicht für selbstverständlich.

Rachel, freiwillige Helferin

»Gestern Abend haben sie den Abwasch gemacht, Brandon geht mit meinem Hund Gassi, gestern hat er Laub geharkt. Sie sind so toll und süß und hilfsbereit. Sie wollen etwas zurückgeben und nicht einfach alles umsonst bekommen.«

Währenddessen kommen jeden Tag Hunderte weitere Geflüchtete in New York an. Auch heute sind es wieder neun Busse aus Texas mit mehr als 350 Menschen, sagt uns Helfer Power Malu. Für ihn sind die von den Südstaaten-Gouverneuren organisierten und bezahlten Bustouren nichts als ein übles Spiel.

Power Malu, Flüchtlingshelfer und Koordinator

»Ich bin wütend, weil hier Menschen als politische Schachfiguren benutzt werden. Ich finde es widerlich, dass sich Menschen in Führungs- und Machtpositionen so verhalten.«