Am 24. Juni versuchen Hunderte von Menschen, die Grenze zwischen Marokko und der spanischen Exklave Melilla zu überqueren. Die meisten von ihnen sind Geflüchtete aus dem Sudan. Was folgt, ist einer der tödlichsten Vorfälle an einer europäischen Landgrenze. Mindestens 23 Menschen sterben, 77 werden noch vermisst. Später tauchen schockierende Videos auf. Sie zeigen extreme Polizeibrutalität. Laut einer Organisation, die der marokkanischen Regierung nahesteht, wurden die Todesfälle durch eine Massenpanik verursacht. Die spanische Regierung beharrt darauf, dass auf spanischer Seite keine Menschenrechtsverletzungen begangen worden seien.

Fernando Grande-Marlaska, Innenminister Spanien: »Ich möchte erneut darauf hinweisen, dass die Sicherheitskräfte und -organe des Staates auf vollkommen legale, verhältnismäßige und notwendige Weise gehandelt haben. Auf spanischem Territorium hat es keine Todesopfer gegeben.«

Auch fünf Monate nach den Ereignissen sind wichtige Fragen ungeklärt: Wie konnte es zu dieser Tragödie kommen? Auf wessen Territorium starben die Menschen? Und haben Marokko und Spanien die Wahrheit gesagt? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir alle verfügbaren Videos analysiert und bisher nicht veröffentlichtes Filmmaterial ausgewertet. Wir haben mit mehr als 40 Augenzeugen gesprochen – darunter auch Polizeibeamte. Und wir haben das Material mit einem detaillierten Modell des Grenzpostens abgeglichen, in dem sich die Tragödie ereignete. Melilla, ein Außenposten Spaniens auf dem afrikanischen Kontinent – wer es dorthin schafft, hat eine Chance auf Asyl in Europa. Das Areal ist in weiten Teilen von vier Stacheldrahtzäunen und einem tiefen Graben umgeben. Spanien arbeitet bei der Überwachung des Zauns mit Marokko zusammen. Wer den Sprung über die Grenze allein wagt, wird meist abgefangen. Die Schutzsuchenden tun sich deshalb in Gruppen zusammen. Die marokkanische Polizei versucht, die Ansammlungen schon auf den Anhöhen in Grenznähe zu zerschlagen. In den Tagen vor dem 24. Juni waren die Angriffe der Polizei ungewöhnlich heftig.

Ameen, Name geändert, geflüchtet aus dem Sudan: »Sie kamen jeden Morgen gegen sieben oder acht Uhr, um uns aus dem Wald zu vertreiben. Wir wurden schwer verletzt.«

Youssef, geflüchtet aus Darfur, Sudan: »Und dann fanden sie unser Essen. Wir hatten etwas Reis, etwas Wasser. All diese Dinge nahmen sie uns weg. Und über Megafon teilten sie uns mit, wir hätten 24 Stunden Zeit, die Mauer zu überwinden oder zur Stadt zurückzukehren.«

Ibrahim, Name geändert, geflüchtet aus Darfur, Sudan: »Normalerweise ließen die Regierungssoldaten den Menschen Raum, damit sie sich in die Berge zurückziehen konnten, wenn sie es nicht schafften, die Grenze zu überqueren. Dieses Mal war das nicht so. Als wir erstmals den Grenzposten Barrio Chino erreichten, fanden wir viele Soldaten vor. Sie haben uns weder aufgehalten noch den Weg zum Zaun versperrt.«

Die marokkanischen Sicherheitskräfte unternehmen nichts, um die jungen Männer daran zu hindern, den Berg hinabzusteigen. Als die Gruppe sich auf den Weg macht, sind hier bereits zahlreiche Polizei-Vans im Einsatz. Aber die Polizei greift erst ein, als die Gruppe hier ankommt, am Zaun. Die Beamten attackieren sie von hinten. Statt wie sonst über den Grenzzaun zu klettern, nähert sich die Gruppe Barrio Chino. Der Grenzposten ist seit über zwei Jahren geschlossen. Viele klettern über die Mauer. Die marokkanische Polizei umzingelt den Grenzposten und sperrt alle Ausgänge ab. Die Geflüchteten sitzen in der Falle. Wir dürfen das Innere des Barrio Chino besichtigen. Ein Beamter der spanischen Guardia Civil führt uns durch die Bereiche, die unter ihrer direkten Kontrolle stehen.

Reporterin: »Die Guardia stand also bis hier, bis zu diesem Tor da?«

Beamter Guardia Civil: »Ja«

Reporterin: »Und danach Marokko?«

Beamter Guardia Civil: »Marokko«

Die blaue Zone wird von Spanien kontrolliert, die schwarze Zone von Marokko. Dieses rote Tor markiert de facto die Grenze zwischen den beiden Ländern. Wir bitten einen Beamten des spanischen Innenministeriums, die Grenze in dem Modell zu zeigen. Er schickt uns diese Skizze. Mehrere hundert Menschen dringen in diesen geschlossenen Raum auf der marokkanischen Seite des Barrio Chino ein. Einige Männer versuchen das Tor mit Werkzeug zu öffnen. Ein spanischer Hubschrauber filmt den Moment. Das Video wird später an Lokaljournalisten geleakt. Die marokkanische Polizei schießt augenscheinlich mindestens zwanzig Tränengaskanister ab in weniger als acht Minuten. Wenn unverhältnismäßig große Mengen Tränengas in geschlossenen Räumen eingesetzt werden, verstößt das gegen internationales Recht. Er kann eine Massenpanik auslösen.

Bashir, geflüchtet aus Darfur, Sudan: »Wir betraten einen Ort, der etwa 500 Quadratmeter groß war. Sie setzten eine Menge Tränengas ein und warfen Steine. Und wir mussten dortbleiben, wir konnten nicht raus. Wir waren umzingelt, und Menschen erlitten Verletzungen. Es war wie im Krieg, mit Rauch und Menschen, die Steine warfen.«

Als es den Geflüchteten gelingt, das Tor aufzubrechen, dringen die marokkanischen Polizisten in den Bereich ein. Hunderte von Menschen drängen zum Tor.

Samir, Name geändert, geflüchtet aus dem Norden Sudans: »Das Tor wurde gewaltsam aufgebrochen. Dann wurden Menschen im Gedränge zu Boden gestoßen. Und hier sind dann Menschen gestorben. Man muss sich die Bedingungen vorstellen: Wir atmeten Tränengas ein, uns fehlte Sauerstoff.«

Wir bitten Samir, uns zu zeigen, wo Menschen zu Boden gedrückt wurden.

Samir, Name geändert, geflüchtet aus dem Norden Sudans: »Haneen war unter den Menschen, die vorne am Tor standen. Die Menge stieß ihn zu Boden. Haneen, der bereits am Kopf verwundet war, fiel hin, während die Leute auf ihn drauftraten. Er starb nach einer halben Stunde auf der spanischen Seite des Grenzpostens. Er starb auf der spanischen Seite.«

Die spanischen Behörden beharren darauf, dass niemand auf ihrem Territorium starb. Und die geleakten Hubschrauberaufnahmen zeigen nur die ersten Sekunden der Massenpanik. Das Video, das die entscheidenden Minuten danach zeigt, ist bisher nicht öffentlich. Drei unserer Reporter konnten es aber vor Ort anschauen. Von unseren Quellen wurde es nicht zur Veröffentlichung freigegeben. Ein Beamter der Guardia Civil beschreibt, was das Video zeigt.

Offizier der Guardia Civil: »In dem Moment, wenn das Tor aufbricht, rennen sie alle zum Tor. Jetzt gibt es einen Zoom.«

Die Kamera des Hubschraubers zoomt heran. Sie filmt, wie Menschen augenscheinlich auf spanischem Gebiet zu Boden gedrückt werden. Der Beamte zeichnet uns diese Skizze.

Reporter: »Diese Linie trennt Marokko und Spanien. Und hier sind Menschen eingequetscht. Ist es wahrscheinlich, dass hier Menschen gestorben sind?«

Offizier der Guardia Civil: »Wahrscheinlich, ja, wir schließen es nicht aus. Es ist wahrscheinlich, dass es hier einige gibt. Und es ist wahrscheinlicher, dass es hier mehr gibt. Aber es kann sein, dass es hier einige gibt. Und es kann sein, dass es einige gibt, deren Körper halb auf der einen Seite und halb auf der anderen Seite liegt. Wenn ein Land durch eine Linie getrennt ist – eine Person nimmt mehr Platz als eine Linie ein.«

Dieses geleakte spanische Drohnenvideo wurde etwa 15 Minuten nach Beginn des Gedränges am Tor aufgenommen. Es zeigt, wie spanische Beamte diejenigen zurückhalten, die es auf die spanische Seite geschafft hatten. Wir zoomen auf den Bereich hinter dem Grenztor, wo die Menschen zu diesem Zeitpunkt immer noch im Gedränge festsaßen. Man sieht, wie marokkanische Beamte mit Schlagstöcken auf Menschen einprügeln. Journalisten in Melilla haben denselben Moment gefilmt. Diese bisher unveröffentlichten Aufnahmen zeigen die Reaktion der Guardia Civil. Auch hier werden Menschen geschlagen.

Sam, 17, geflüchtet aus Süd-Kordofan im Sudan: »Die spanische Polizei umzingelte uns und setzte weiter Tränengas ein. Ich konnte nichts mehr sehen, meine Augen tränten, meine Nase lief, ich verlor das Bewusstsein. Sie fesselten uns an den Händen, öffneten dann das Tor und brachten uns, einen nach dem anderen, auf die marokkanische Seite.«

Marokkanische Beamte gelangen durch diesen Korridor nach Spanien. Und beginnen, die Menschen zurück nach Marokko zu bringen. Diese Aktionen werden Pushbacks genannt – Schutzsuchenden wird das Recht verweigert, einen Asylantrag zu stellen. Die Rückführung ist illegal, wenn eine Person Gefahr läuft, auf der anderen Seite der Grenze misshandelt zu werden. Am 24. Juni werden schätzungsweise 470 Personen nach Marokko zurückgepusht. Die spanischen Behörden sagen, sie hätten sich auf die Kontrolle der Menschen im Freien konzentriert. Und sich nicht am Grenzschutz innerhalb des Grenzpostens beteiligt – weder während des tödlichen Gedränges noch danach. Die Marokkaner übernehmen die Kontrolle und räumen sowohl die spanische als auch die marokkanische Seite des Barrio Chino. Die Videos der Aktion sind besonders schockierend, sie stellen einen Teil der spanischen Darstellung der Geschehnisse an diesem Tag in Frage. Wir haben mit mehreren der Personen gesprochen, die in diesem Clip zu sehen sind. Dieser Mann, Ibrahim, berichtet, dass sein Freund Anwar getötet worden sei.

Ibrahim, aus Nord-Darfur: »Sie haben Anwar vielleicht in einem Video gesehen. Er wurde direkt vor meinen Augen getötet. Es gab starken Tränengas-Beschuss, der vielen die Luft nahm. Dann schlug ihm ein marokkanischer Soldat auf den Hinterkopf. Und obwohl er nicht mehr atmen konnte, sprang ein weiterer Soldat mit seinen Stiefeln auf seine Brust. Als sie merkten, dass er tot war, sammelten sie den ganzen Müll ein und deckten ihn damit zu.«

Das ist Abdul Aziz Yacoub, Spitzname Anwar, Ibrahims Freund. Als sein Körper von den marokkanischen Streitkräften weggebracht wird, liegt Anwar am Grenztor auf der spanischen Seite. Andere Personen im Bild liegen offenbar bewusstlos oder tot da, ebenfalls in Spanien. Man sieht, wie marokkanische Beamte einen Menschen zurück auf ihr Territorium ziehen. Die Geflüchteten werden in diesen Bereich kurz vor dem Grenzposten auf der marokkanischen Seite gebracht. Hier werden sie stundenlang liegen gelassen, ihre Hände hinter dem Rücken gefesselt. Einige von ihnen mit sichtbaren Wunden. Viele werden geschlagen, während sie hilflos auf dem Boden liegen.

Sam, 17, geflüchtet aus Süd-Kordofan im Sudan: »Sie lieferten uns an die Marokkaner aus, die anfingen, alle zu schlagen, bis viele bewusstlos waren. Dann warfen sie uns auf die Freifläche vor dem Tor. Dort lagen wir etwa vier Stunden lang auf dem Boden unter direkter Sonneneinstrahlung. Als ich zurückgebracht wurde, fand ich viele Tote auf dem Boden. Ich wurde auf zwei tote Körper geworfen. Sie zogen mich und warfen mich auf diese beiden Körper, nachdem sie mich brutal zusammengeschlagen hatten.«

Youssef, geflüchtet aus Darfur, Sudan: »Wir haben sehr, sehr schlimme Dinge gesehen. Einige Menschen brauchten in diesem Moment Hilfe, sie brauchten einen Krankenwagen. Aber sie kümmerten sich nicht um den Krankenwagen oder um uns. Sie sagten: Du bist ein Tier, du musst sterben.«

Wir konnten feststellen, wann diese Videos aufgenommen wurden. Das Timing zeigt, dass die Schutzsuchenden mindestens drei Stunden in der Sonne lagen. In den Videos sieht man auf marokkanischer Seite zu keinem Zeitpunkt, wie Sanitäter die Geflüchteten versorgen. Krankenwagen sind zwar vor Ort, werden Berichten zufolge aber auch zum Abtransport von Toten genutzt. Auf der spanischen Seite steht ein Krankenwagen rund 100 Meter von der Grenze entfernt. Er habe nach spanischen Angaben aus Sicherheitsgründen nicht näher heranfahren können. Ohne Autopsie lässt sich nicht sicher feststellen, wie die Menschen gestorben sind. Sicher ist aber, dass in einem geschlossenen Bereich große Mengen Tränengas eingesetzt worden sind. Dass mehrmals Menschen geschlagen wurden und dass Asylsuchende nach dem tödlichen Gedränge stundenlang keine medizinische Hilfe erhielten. Die spanische Regierung beharrt darauf, dass ihre Beamten rechtmäßig gehandelt hätten. Nur die marokkanische Regierung müsse sich für etwaige Menschenrechtsverletzungen rechtfertigen. Doch auch auf spanischem Territorium wurden Menschen im Gedränge zu Boden gedrückt. Und die spanischen Beamten haben fast 500 Menschen zurückgezwungen, trotz der Gefahr auf der anderen Seite. Die geleakten Hubschrauber- und Drohnenaufnahmen zeigen, wie genau spanische Beamte die marokkanischen Aktionen beobachtet haben. Sie wussten, was auf der anderen Seite geschah.

Ameen, geflüchtet aus dem Sudan: »Ich würde sowohl den Marokkanern als auch den Spaniern die Verantwortung für dieses Verbrechen geben. Denn die Migranten wurden von beiden angegriffen. Einige Menschen wurden auf spanischem Gebiet geschlagen und verloren ihr Leben, nachdem sie auf die marokkanische Seite zurückgebracht worden waren.«

Nach der Massenpanik sollen die marokkanischen Beamten Hunderte Überlebende in mindestens acht Bussen in entlegene Landesteile gebracht haben. Nach Aussagen von Augenzeugen sollen sie die Menschen dort einfach zurückgelassen haben, ohne sich um ihre Verletzungen zu kümmern. Mindestens eine Person stirbt Berichten zufolge während der Busfahrt. Die offizielle Zahl der Todesopfer liegt bei 23. Doch Familien von 77 Menschen suchen noch immer nach ihren Angehörigen.