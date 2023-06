Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer Das Ticket in den Tod kostete 7653 Dollar

Von Bord sollen Rufe wie »No Help« gekommen sein

Nach dem Schiffsunglück läuft jetzt die Suche nach den Schuldigen. Die griechischen Behörden baten am Wochenende die europäische Polizeibehörde Europol um Hilfe bei den Ermittlungen. Neun mutmaßliche Schleuser aus Ägypten, die an Bord des untergegangenen Kutters gewesen, gerettet und dann festgenommen worden waren, sollen einer großen Bande angehören. Die Fahnder wollen jetzt die Hinterleute des Schleuserrings ermitteln, die sie in Ägypten und Italien vermuten.

Die Küstenwache setzte sich derweil gegen Vorwürfe zur Wehr, bei ihrem Einsatz den Tod der bis zu 700 Menschen an Bord des Schiffes in Kauf genommen zu haben. Die griechische Zeitung »Kathimerini« veröffentlichte am Sonntag das Protokoll eines Berichts, den der Kommandeur des Patrouillenboots 920 seinen Vorgesetzten gegeben habe. Demzufolge hatte der Kapitän dem völlig überfüllten Fischkutter etwa zwei Stunden vor dem Unglück Hilfe angeboten. Diese sei von dort aber abgelehnt worden.