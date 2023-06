Auf dem am Mittwoch gesunkenen Schiff waren vermutlich auch Dutzende pakistanische Flüchtlinge. Das überladene Fischerboot war am Mittwochmorgen vor der Halbinsel Peloponnes an einer der tiefsten Stellen des Mittelmeers gesunken. Bislang wurden 78 Leichen geborgen, Hunderte weitere Menschen gelten als vermisst.