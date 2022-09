Doch DeSantis denkt gar nicht daran, seinen Kurs zu ändern: Er will weiter Migranten mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen für politische Zwecke instrumentalisieren. Er kündigte am Freitag an, auch künftig Menschen in von den Demokraten dominierte Teile des Landes bringen zu wollen.

»Es wird auch Busse geben, und es wird wahrscheinlich mehr Flüge geben«, sagte DeSantis. »Wir wollen sicherstellen, dass die Steuerzahler (in Florida) nicht für Zehntausende oder Tausende Menschen aufkommen müssen, die illegal einreisen. Und das ist der effektivste Weg, dies zu tun.«