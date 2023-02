Flugobjekte über Japan Regierung in Tokio geht von chinesischer Spionage aus

China wurde vor wenigen Wochen schon einmal der Spionage beschuldigt, als ein unbekanntes Flugobjekt an der US-Küste in North Carolina auftauchte. Die Regierung in Washington ließ den Ballon am 4. Februar abschießen. China zeigte sich empört über die Vorwürfe.

Peking zeigt sich empört über japanischen Spionage-Vorwurf

Die Reaktion wiederholt sich nun. »Japan erhebt unbegründete Anschuldigungen und verleumdet China ohne schlüssige Beweise«, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. »Dagegen wehren wir uns entschieden.«