Wie nun von den Behörden verlautet, war der Kontakt zu der Maschine schon kurz nach dem Start um 13.13 Uhr (Ortszeit) abgebrochen. Der letzte Kontakt war demnach um 13.28 Uhr.

Möglich ist, dass ein Sauerstoffverlust in der Kabine zu dem Unglück geführt hat. AP zitiert den Experten William Waldock von der Embry-Riddle Aeronautical University in Prescott, Arizona: »Mit Abstand am wahrscheinlichsten ist irgendeine Form von Druckabfall.« In einem solchen Fall muss Sauerstoff zugeführt werden, ansonsten drohen erhebliche gesundheitliche Probleme – von Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod.