Flut in Pakistan »Jede weggespülte Ziege hat immense Folgen für das Überleben einer Familie«

SPIEGEL: In Zukunft dürften Dürren und Fluten in Pakistan weiter zunehmen, das Land liegt laut der deutschen Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch auf Platz acht der Länder, die am stärksten von extremen Wetterereignissen bedroht sind. Wie bereitet sich die Gesellschaft vor?

Boroginsky: Pakistan trägt im Vergleich zu anderen, reicheren Ländern nicht besonders viel zur Klimakrise bei, ist aber sehr stark betroffen. Hier gibt es die Hoffnung, dass diese Ungerechtigkeit weltweit endlich gesehen wird. Auf der lokalen Ebene ist es am effektivsten, wenn die Menschen vor Ort wissen, wie sie sich auf extreme Wetterereignisse und auch Katastrophen vorbereiten können. Da können wir sie schulen und vorbereiten. Was ist zu tun, wenn die nächste Hitzewelle kommt? Was, wenn die Flut kommt? So eine Vorbereitung kann Leben retten. Zudem arbeiten wir mit Behörden und Partnern an gezielten Vorhersagen von diesen Wetterextremen und an der Katastrophenvorsorge, um die Bevölkerung in Gefahrenzonen entsprechend frühzeitig zu warnen und besser vorzubereiten.