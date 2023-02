Caton: Ja, absolut. Die Menschen sind hier in Großbritannien und ganz Europa in einer sehr privilegierten Situation. Nur selten sind sie vom Klimawandel direkt betroffen. Wir müssen ihnen also vor Augen führen, dass die Menschen im Globalen Süden, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen, am meisten unter den Folgen leiden. Und weil der Südsudan geografisch so tief liegt, ist er sehr anfällig für Überschwemmungen. Darauf will ich die Leute stoßen.

SPIEGEL: Was ist Ihnen bei den Reisen in den Südsudan besonders im Gedächtnis geblieben?

Caton: Ich erinnere mich gut an eine Frau, die ich schon öfter fotografiert habe. Sie musste in eine Schule umziehen, weil die Flut ihr Haus zerstört hatte. Als ich sie ein Jahr später wieder besuchte, stand das Wasser auch im Klassenzimmer mehr als einen Meter hoch. Ich dachte nur: Oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer. Die Überschwemmungen gehen nicht zurück, sondern werden von Jahr zu Jahr heftiger. Selbst in der Trockenzeit wird es nicht besser.