Das Bild mit dem Titel »Omas Küche« stammt aus dem Langzeitprojekt »Familienangelegenheiten« der amerikanischen Fotografin Gillian Laub. Es zeigt ihre Großmutter mit deren Vollzeit-Pflegerin in New York. »Sie diskutierten jeden Tag, bis sie fertig gegessen hatte«, so Laub. Über die Jahre hätte sie die Rolle der Pflegerin in ihrer Familie zunehmend hinterfragt. Einerseits sei sie ihr zutiefst dankbar, denn die Pflegerin ermöglichte ihnen ein gutes Leben. »Auf der anderen Seite konnte ich den sozialen und politischen Kontext, in dem das ganze passierte, nicht mehr außer Acht lassen«, sagt Laub. Die Klassenunterschiede würden eine Welt der schmerzvollen Ungerechtigkeit erschaffen. »Ich fühlte mich zunehmend schuldig.«