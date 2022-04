3 / 10

Eine Woche später, am 8. April, reiste EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in die Ukraine. Sie machte sich ein Bild von der Lage im Kiewer Vorort Butscha, wo kurz zuvor Indizien für Kriegsverbrechen russischer Truppen entdeckt worden waren. Von der Leyen begleiteten der slowakische Premierminister Eduard Heger und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. »Hier in Butscha haben wir gesehen, wie unsere Menschlichkeit zertrümmert wurde, und die ganze Welt trauert mit den Menschen in Butscha«, sagte von der Leyen.