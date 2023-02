»Viel dazu beitragen, den Trump-Mythos zu stoppen«

Das kanadische Wahltechnologieunternehmen hat Fox verklagt, weil der Sender absichtlich falsche Behauptungen über die Rolle von Dominion bei den Präsidentschaftswahlen 2020 ausgestrahlt haben soll. In der Berichterstattung hatte Murdochs Sender mehreren Firmen für Wahlsoftware vorgeworfen, mit dem Milliardär George Soros unter einer Decke zu stecken und Trump stürzen zu wollen. Fox News musste bereits die Verbreitung von Falschinformationen einräumen und Faktenchecks in seinem Programm senden, nun geht es noch um Schadensersatzforderungen in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar.