Kickl punktet mit seinem dezidiert coronakritischen und fremdenfeindlichen Kurs weiter bei Wählerinnen und Wählern. In der eigenen Partei hingegen ist der scharfzüngige Kärntner nicht unumstritten. Je mehr Hintergründe in der Causa Jenewein ans Licht kommen, desto stärker dürfte auch Kickls eigene Rolle untersucht werden. War am Ende er es, der durch seinen Vertrauten offene Rechnungen mit den Wiener Parteigenossen begleichen lassen wollte?