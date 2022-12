Wer ist Antonio Panzeri?

Antonio Panzeri, ehemaliger EU-Abgeordneter aus Italien, soll nach Erkenntnissen der Ermittler eine zentrale Rolle in dem Skandal spielen. In der Wohnung des 67-Jährigen wurden 600.000 Euro in bar gefunden, die bisher größte bei den Durchsuchungen entdeckte Summe.