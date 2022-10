Dem Appell zufolge übernimmt Bundespräsident Steinmeier zudem die »symbolische Schirmherrschaft« für Vorhaben zur Entwicklung und zum Wiederaufbau in der nordukrainischen Region Tschernihiw.

Steinmeier war am Dienstag überraschend zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen und hatte dort seine Solidarität mit den Menschen im Land bekundet.

Es ist der erste Besuch Steinmeiers in der Ukraine seit Kriegsbeginn. Bereits Mitte April hatte er ursprünglich mit seinen Kollegen aus Polen und den drei baltischen Staaten nach Kiew reisen wollen. Der Bundespräsident, der als Außen- und Kanzleramtsminister die frühere deutsche Russlandpolitik entscheidend mitgeprägt hat, wurde aber von Kiew kurzerhand ausgeladen, was auf deutscher Seite für Verstimmung sorgte. In der vergangenen Woche wurde dann ein neu anberaumter Besuch aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt.