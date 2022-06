Die Flüchtlingskrise bei Calais dauert bereits seit Jahren an. Frankreich und Großbritannien sowie auch Belgien, die Niederlande und Deutschland berieten nach dem tödlichen Vorfall über einen Umgang mit der steigenden Zahl von Migranten, die über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangen. Eine Lösung ist aber weiterhin nicht in Sicht. Erst in der Nacht zum Mittwoch brachten französische Seenotretter 84 Migranten in Sicherheit, die mit zwei Booten vor Calais und Le Touquet in Probleme geraten waren.