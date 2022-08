Das Problem der Abwassereinleitungen war in Großbritannien zuletzt wieder in den Fokus gerückt. Wie die BBC berichtete, mussten in England und Wales in der vergangenen Woche Dutzende Strände gesperrt werden, nachdem ungeklärtes Abwasser abgelassen worden war. Anwohner hatten zudem berichtet , beim Schwimmen in dem teils stinkenden und dreckigen Wasser Exkremente entdeckt zu haben.

Kanalisationssystem bei Starkregen schnell überlastet

Heftige Regenfälle im Süden Großbritanniens hatten die Kanalisationen an ihre Grenzen gebracht. In weiten Teilen des Landes werden demnach Abwässer aus Haushalten, etwa von der Toilettenspülung, gemeinsam mit Regenwasser abgeleitet. Um das System zu entlasten, kann bei hohem Abwassereinkommen Wasser in Flüsse und ins Meer abgelassen werden.