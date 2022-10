Zum einen dürfte ein Streik in drei der sechs französischen Raffinerien zu den Versorgungsproblemen geführt haben. Der Arbeitskampf dauert bereits seit mehreren Tagen an. Laut Medienberichten sind auch Raffinerien des Unternehmens TotalEnergies von dem Ausstand betroffen. In der Mehrheit der Anlagen sei die Produktion gedrosselt oder lahmgelegt. Die Gewerkschaft CGT verlangt aufgrund der hohen Inflation unter anderem eine Lohnerhöhung von zehn Prozent. Zudem verweist die Gewerkschaft auf die gigantischen Gewinne, die der Ölkonzern seit Beginn des Jahres erzielt hat, berichten internationale Medien.