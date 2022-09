Die konservative Partei Les Républicains, deren Vizevorsitzender der Bürgermeister von Saint-Étienne bis Ende vergangenen Jahres war, kündigte am Dienstag ein Ausschlussverfahren an. »Die Republikaner können die niederträchtigen Methoden, die der Bürgermeister von Saint-Étienne einem politischen Rivalen gegenüber verwendet hat, nur verurteilen«, hieß es in einer Mitteilung. Die Methoden seien eines Mandatsträgers der Republik unwürdig.