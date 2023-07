Applaus für ihren Bürgermeister: am Montag versammelten sich hunderte Einwohner und Bürgermeister anderer Gemeinden in der französischen Stadt L'Haÿ-les-Roses aus Solidarität mit Vincent Jeanbrun. Sein Haus wurde während der landesweiten Ausschreitungen in der Nacht zu Samstag von Randalierern angegriffen.

Vincent Jeanbrun, Bürgermeister: »Wir haben das wahre Gesicht der Randalierer gesehen, nämlich das von Mördern. Sie wurden daran gehindert , das Rathaus, das Symbol der Republik, niederzubrennen. Und daher haben sie ihren Hass in eine abscheuliche Tat umgelenkt. Sie wollten meine Frau und unsere beiden kleinen Kinder im Schlaf ermorden und sie bei lebendigem Leibe verbrennen, indem sie versuchten, unser Haus niederzubrennen.«

Radalierer hätten ein Auto gegen Jeanbruns Haus gesteuert und es angezündet, während seine Frau und seine Kinder darin schliefen, erklärte er. Seine Frau und eines der beiden Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren wurden verletzt, als sie in den frühen Morgenstunden aus dem Gebäude flohen. Der Bürgermeister von der konservativen Partei Les Républicains war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zu Hause, sondern im Rathaus. Dieses war, wie knapp 100 Rathäuser landesweit, mehrere Nächte lang Ziel von Angriffen und wurde mit Stacheldraht und Barrikaden geschützt.

Anwohner: »Natürlich ist der Tod des jungen Nahel völlig unentschuldbar, unverzeihlich. Aber auf der anderen Seite sehen wir wirklich keinen Zusammenhang, und ich denke, es gibt ein allgemeines Gefühl der Unverhältnismäßigkeit zwischen dem, was vorher passiert ist, und all dem hier.«

Anwohnerin: »Ich bin sehr schockiert. Ich arbeite hier, in L'Hay-les-Roses. Ich dachte, es sei eine sehr ruhige Stadt mit sehr bürgerlichen Menschen. Und ich bin sehr schockiert, so viel Gewalt zu sehen, die völlig unerklärlich ist. Der Bürgermeister sucht den Dialog, niemand hat das verdient.«

Vor einer Woche hatte ein weißer Polizist den 17-jährigen Nahel M. algerischer Abstammung im Pariser Vorort Nanterre bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Danach entlud sich im ganzen Land die Gewalt.