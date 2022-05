Die 66-jährige Colonna ist damit nach Michèle Alliot-Marie die zweite Frau an der Spitze des französischen Außenministeriums. Zuletzt war sie Frankreichs Botschafterin in London und früher Sprecherin des verstorbenen Präsidenten Jacques Chirac . Die Diplomatin hatte bereits Posten in Washington und Brüssel inne, war Botschafterin in Italien und Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten.

Parlamentswahlen am 12. und 19. Juni

Das Umweltministerium wird neu strukturiert: Die bisherige Ministerin für den öffentlichen Dienst, Amélie de Montchalin, ist künftig für Umweltpolitik zuständig, Agnès Pannier-Runacher, bislang Industrieministerin, für die Energiewende. Bereits am Dienstag wurde Élisabeth Borne zur neuen Premierministerin ernannt.

Präsident Emmanuel Macron musste nach seiner Wiederwahl am 24. April bei der Regierungsumbildung verschiedene Schwerpunkte und Erwartungen berücksichtigen, da ihm seine Wiederwahl nur mit Unterstützung anderer politischer Lager gelungen war. Am 12. und am 19. Juni stehen bereits die Parlamentswahlen in Frankreich an. Dort will Macron mit der neuen Regierung sowohl linke als auch konservative Wählerinnen und Wähler ansprechen.