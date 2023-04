Europa dürfe kein Vasall der USA werden, müsse versuchen, eine eigene Supermacht zu werden, sagte Macron. Und Europa dürfe sich nicht in Krisen verwickeln lassen, mit denen es nichts zu tun hat. Damit war Taiwan gemeint.



»Um zu verstehen, warum diese Äußerung so einen Wirbel ausgelöst hat, muss man sehen, wo er die gemacht hat, nämlich zumindest zum Teil bei einem Flug über China.«, erklärt Ralf Neukirch, SPIEGEL-Korrespondent in Brüssel im Podcast. »Und das Timing war auch interessant, weil er kurz zuvor mit Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, in Peking zusammengetroffen ist, die eine ganz andere Position vertritt. All das zusammen hat den Eindruck erweckt, dass Macron sich von der gemeinsamen europäischen Position distanziert und versucht, sich bei den Chinesen einzuschmeicheln.«