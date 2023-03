In Paris, wo das Innenministerium von 119.000 Demonstranten und die CGT von 800.000 Teilnehmern sprach, schlugen die Proteste teilweise in Gewalt um. Pflastersteine, Flaschen und Feuerwerkskörper wurden auf Sicherheitskräfte geworfen, außerdem Schaufenster und Bushaltestellen zerstört. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein. Einzelne Menschen wurden in der Hauptstadt festgenommen. Nach Angaben von Innenminister Gérald Darmanin waren rund 12.000 Polizisten im Einsatz – 5000 davon allein in Paris.