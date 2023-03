Hunderte demonstrieren auf der Pariser Place de la République am Dienstag, dem zehnten landesweiten Streiktag. Seit Mitte Januar sind es Millionen Menschen in ganz Frankreich, die ihren Ärger und ihren Frust über die verabschiedete Rentenreform vielerorts auch gewaltsam rauslassen. Seit knapp zwei Wochen haben sich auch viele junge Schüler und Studentinnen den Demonstranten angeschlossen.

Britta Sandberg, DER SPIEGEL: »Die Wut in diesem Land richtet sich seit Langem nicht mehr nur gegen die Anhebung des Renteneintrittsalterts von 62 auf 64 Jahre. Sie richtet sich auch gegen die Art und Weise, wie dieser Gesetzestext zustande kam. Nämlich ohne große Beteiligung der Gewerkschaften, die nicht wirklich angehört und beteiligt wurden. Sondern durchgesetzt und formuliert und auch durch das Parlament gebracht von einem Präsidenten, den viele Franzosen seit Langem als selbstherrlich und autoritär empfinden in der Art, wie er regiert.«

Das Volk fühlt sich missachtet. Löhne bleiben niedrig, Hierarchien in der Arbeitswelt stark ausgeprägt. Und der Protest ist riesig: Studenten blockierten den Eingang zu Universitäten, Autobahnen wurden lahmgelegt, sogar der Eiffelturm bleibt geschlossen. Eisenbahner streiken und marschieren entlang unbefahrener Gleise, wie hier am Pariser Gare de Lyon. Die Gewerkschaften haben dem Präsidenten nun einen Vorschlag gemacht, wie die Krise vielleicht beigelegt werden könnte.

Britta Sandberg, DER SPIEGEL: »Laurent Berger, der Chef der moderaten Gewerkschaft CFDT, machte im Namen aller Gewerkschaften Präsident Emmanuel Macron ein Angebot. Er schlug vor, den Gesetzesprozess, um die Rentenreform nun erstmal für ein bis eineinhalb Monate auszusetzen. Vermittler zu benennen und sich dann gemeinsam mit Emmanuel Macron an einen Tisch zu setzen, um einen Kompromiss zu finden, sobald der möglich ist. Das wäre so ein Prozess, wie er in Deutschland vor Zustandekommen einer solchen Entscheidung, eines solchen Textes üblich wäre. Die große Frage ist, inwieweit sich der bisher unbeirrbare Präsident Emmanuel Macron darauf einlassen wird und kann.«

Anscheinend kann oder will er nicht: Nur Stunden nach dem Friedensangebot hat ein Regierungssprecher den Vorschlag zurückgewiesen. Man werde andere politische Entscheidungen diskutieren können, nicht aber die Rentenreform. Ein Ende der Proteste in Frankreich ist somit nicht abzusehen.