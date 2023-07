Unruhen in Frankreich Ministerpräsidentin will gegen Eltern minderjähriger Randalierer vorgehen

In der Nacht zum Dienstag beruhigte sich die Lage. Insgesamt kamen nach Angaben des Innenministeriums 72 Menschen in Polizeigewahrsam, auf dem Höhepunkt der Gewaltwelle waren es mehrere Hundert pro Nacht. Etwa 160 Autos gingen in Flammen auf, hinzu kamen etwa 200 Brände im öffentlichen Raum, unter anderem von Mülltonnen.

Der »Höhepunkt« der Gewaltwelle sei überschritten, sagte Macron am Dienstag vor den Bürgermeistern. Die landesweite massive Polizeipräsenz solle weiter beibehalten werden, da sie abschreckend wirke, hieß es aus dem Umfeld des Präsidenten. Wenn dies nicht ausreiche, sollten die Sicherheitskräfte »offensiv« vorgehen. Am Dienstag sollten Busse und Straßenbahnen um 22 Uhr ihren Betrieb einstellen, eine Stunde später als in den vergangenen Tagen.