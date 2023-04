Gewerkschaften hatten bereits im Vorfeld angekündigt, der Einladung des Präsidenten nicht zu folgen und zu Protesten aufgerufen. In Paris und an anderen Orten waren Menschen um 20 Uhr auf der Straße und machten ihrer Wut auf den Präsidenten Luft, in dem sie mit Kochtöpfen und -deckeln Lärm veranstalteten. Später am Abend brannten in Paris, in Rennes, Marseille und Nantes wieder Mülltonnen.