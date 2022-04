Frankreich steht vor der Stichwahl. Am Sonntag entscheidet das EU-Land zwischen dem Amtsinhaber, also Präsident Emmanuel Macron, und der rechtsextremen Herausforderin Marine Le Pen. Wenige Tage vorher haben sich die beiden zum einzigen TV-Duell getroffen

Und natürlich ging es auch um Russland.

Emmanuel Macron, französischer Präsident:

»Sie sind von der russischen Macht abhängig, von Herrn Putin. Nur ein paar Monate nachdem Sie das gesagt haben, Madame Le Pen, haben Sie im Jahr 2015 einen Kredit bei einer russischen Bank aufgenommen, bei der First Czech-Russian Bank. Sie sprechen nicht mit anderen Weltführern, Sie sprechen mit Ihrem Bankier, wenn Sie mit Russland sprechen. Das ist das Problem, Madame Le Pen. Wenn es gilt, mutige oder schwierige Positionen einzunehmen, sind weder Sie noch Ihre Vertreter zur Stelle.«

Marine Le Pen, Herausforderin:

»Er weiß sehr genau, dass ich eine völlig freie und unabhängige Frau bin. Ich verteidige Frankreich und die Franzosen, weil ich eine Patriotin bin und das habe ich mein ganzes Leben lang gezeigt.«

Die Rechtspopulistin Le Pen sprach sich gegen einen Importstopp von russischem Öl und Gas aus. Ansonsten unterstütze sie alle Sanktionen gegen das Land.

Auch die EU wurde zum Streitthema. Le Pen vertritt eine EU-kritische Haltung, Macron ist bekennender Europäer.

Emmanuel Macron, französischer Präsident:

»Wenn wir die Dinge aus Ihrem Programm umsetzen, dann steht es zwar nicht wörtlich da, aber es würde bedeuten, die EU zu verlassen.«

Marine Le Pen, Herausforderin:

»Es heißt dann Europa der Nationalstaaten«

Emmanuel Macron, französischer Präsident:

»Ja, aber das ist nicht die Europäische Union. Das bedeutet, Sie verlassen die Europäische Union.«

Marine Le Pen, Herausforderin:

»Es gibt eine Reihe von Richtlinien, wegen derer ich mich frage, warum Frankreich nicht für seine Interessen einstehen kann. Ich war Abgeordnete im europäischen Parlament, ich habe gesehen, wie Deutschland seine Interessen verteidigt hat. Ich habe nie gesehen, dass Frankreichs Anführer die Interessen der Franzosen verteidigt haben.«

Emmanuel Macron, französischer Präsident:

»Vielleicht haben Sie nicht genug Zeit im Parlament verbracht.«

Hitzig wurde die Debatte dann nochmal beim Thema Kopftuch-Verbot.

Marine Le Pen, Herausforderin:

»Ich möchte das Kopftuch im öffentlichen Raum verbieten. Ich sage das so klar wie möglich: Der Schleier ist eine Uniform, die von Islamisten auferlegt wird.«

Emmanuel Macron, französischer Präsident:

»Macron: Was Ihre Bemerkungen so besorgniserregend macht, ist der Weg, den Sie einschlagen. Von einer Frage über den Schleier springen sie zu Terrorismus, dann zurück zu Islamismus und Ausländern. Sie kreieren durch diesen Weg eine Gleichwertigkeit, die all diese Probleme durcheinander wirft und verewigt.«

Nach ersten Umfragen ist Präsident Macron als Gewinner aus dem Fernsehduell hervorgegangen. Zwei von drei Zuschauern hielten den Amtsinhaber für den überzeugenderen Kandidaten. Beim ersten Wahlgang hatte Macron 27,8 Prozent der Stimmen erhalten und damit am meisten. Le Pen lag mit 23,2 Prozent auf Rang zwei.

Schon vor fünf Jahren waren Macron und Le Pen in einer Stichwahl gegeneinander angetreten. Damals hatte Macron mit rund 66 Prozent der Stimmen gewonnen. Diesmal wird ein engerer Ausgang prognostiziert, in den Umfragen liegt Macron aber erneut vorn.