Die Wahlurnen in Frankreich sind geschlossen. Ersten Prognosen zufolge liegt Amtsinhaber Emmanuel Macron in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl knapp fünf Prozentpunkte vor seiner rechtsradikalen Herausforderin Marine Le Pen. Auf den Liberalen entfielen je nach Prognose zwischen 28,1 und 29,5 Prozent der Stimmen. Le Pen kam als Zweitplatzierte auf 23,3 bis 24,4 Prozent. Beide haben sich damit für die Stichwahl in zwei Wochen qualifiziert.

Die übrigen Kandidaten folgten mit einigem Abstand. Umfragen im Vorfeld der Wahl hatten Macron mit rund 26 Prozent knapp vor Le Pen mit 24 Prozent gesehen.

Beide waren schon 2017 in der Stichwahl gewesen, die Macron damals klar für sich entscheiden konnte. Dieses Mal dürfte es aber knapper werden. Viele linke Wählerinnen und Wähler haben in Umfragen erklärt, dass sie anders als 2017 Macron in der Stichwahl nicht wählen würden, nur um einen Einzug Le Pens in den Elysee-Palast zu verhindern. Diese Wahlberechtigten muss Macron nun überzeugen, ihre Meinung zu ändern und in der zweiten Runde doch für ihn zu stimmen.