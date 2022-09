Die Partei von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich in Renaissance (auf Deutsch: Wiedergeburt) umbenannt und mit zwei kleinen Partnerparteien zusammengeschlossen. Das wurde bei einem Parteikongress in Paris beschlossen. Im Zuge der Namensänderung werden die kleinen Partner Agir und Territoire de Progrès in die Mitte-Partei integriert.