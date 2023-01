Russlands Überfall auf die Ukraine hat das europäische Sicherheitsverständnis in sich zusammenfallen lassen. Bundeskanzler Olaf Scholz reagierte mit seiner »Zeitenwende«-Rede und Milliarden für die Bundeswehr. Und auch Partner Frankreich plant Investitionen: Präsident Emmanuel Macron will von 2024 bis 2030 insgesamt rund 400 Milliarden Euro in den französischen Militärhaushalt investieren.