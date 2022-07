Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der explodierenden Energiepreise kehrt der saudische Kronprinz auf die internationale Bühne zurück: Vor weniger als zwei Wochen hatte US-Präsident Biden bin Salman in Saudi-Arabien einen Besuch abgestattet, bei dem es unter anderem um eine Erhöhung der Erdölfördermenge in dem Golfstaat ging – damit der Ölpreis sinkt und die Inflation in den USA eingedämmt wird.