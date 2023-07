Es sollte der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren werden – beginnend am Sonntagabend im Deutschen Literaturarchiv in Marbach bei Stuttgart. Am Montag und Dienstag sollten Stationen im schwäbischen Ludwigsburg folgen, wo Macrons Amtsvorgänger 1962 eine berühmt gewordene Rede an die deutsche Jugend hielt, sowie in Berlin und Dresden. In der sächsischen Landeshauptstadt wollte Macron seinerseits unter freiem Himmel eine Rede vor Tausenden Menschen halten.