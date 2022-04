Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat seiner rechten Herausforderin Marine Le Pen vorgeworfen, sich von Russland abhängig gemacht zu machen. »Sie hängen von der russischen Macht und sie hängen von Herrn Putin ab«, sagte Macron in der einzigen TV-Debatte der beiden Präsidentschaftskandidaten vor der Stichwahl am Sonntag . »Wenn Sie von Russland sprechen, dann sprechen Sie von Ihrem Geldgeber«, sagte er.

Macron bezieht sich bei seinen Aussagen auf einen Kredit, den Le Pen 2014 von einer tschechisch-russischen Bank aufngenommen hatte.

Bild vergrößern Emmanuel Macron beim TV-Duell mit Le Pen Foto: POOL / REUTERS

Le Pen verteidigte sich mit dem Hinweis, dass französische Banken ihr eine solche Finanzhilfe nicht genehmigen wollten. »Finden Sie das nicht skandalös?«, entgegnete Le Pen und sprach von einem demokratischen Defizit der Banken. »Ich bin eine absolut und total freie Frau.« Macron warf sie vor, ihre Partei 2015 als Minister daran gehindert zu haben, einen Kredit in Frankreich zu erhalten. Macron erwiderte, niemand habe damals interveniert. Zudem sei er Wirtschaftsminister gewesen, Banken hätten nicht zu seinem Aufgabengebiet gehört.

Putin-Nähe als Angriffspunkt Le Pens Le Pen steht im Krieg wegen ihrer Nähe zu Russland und Wladimir Putin in der Kritik, selbst der russische Oppositionelle Alexej Nawalny rief wegen Le Pens Verbindungen zu Putin zur Wahl von Macron auf. Den Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die 53-Jährige zwar als klare Verletzung internationalen Rechts verurteilt. Dennoch will sie sich für eine Annäherung zwischen der Nato und Russland einsetzen, falls der Krieg beendet ist und ein Friedensvertrag steht.

Zu Beginn der Debatte hatten sich Macron und Le Pen noch um einen sachlichen, wenn auch kritischen Austausch bemüht. Vor der Wahl 2017 war das TV-Duell der beiden von Beschimpfungen und persönlichen Angriffen geprägt gewesen.

Diesmal legten Macron und Le Pen konträre Vorschläge zur Stärkung der Kaufkraft vor, einem Schlüsselthema im Wahlkampf. Macron stellte Erhöhungen der Rente und des Mindestlohns sowie ein Festhalten an der Deckelung der Preise von Gas und Strom in Aussicht. Außerdem gelte es, die Arbeitslosigkeit weiter zu senken. Le Pen schlug das Senken der Mehrwertsteuer auf Energie sowie einen Wegfall der Steuern auf 100 Grundprodukte des täglichen Bedarfs vor.

Streit um EU Zudem betonte Macron die Verankerung Frankreichs in der Europäischen Union und legte ein Bekenntnis zur deutsch-französischen Kooperation ab. »Ich glaube an Europa und ich glaube an das französisch-deutsche Paar.«

Bild vergrößern TV-Duell in Frankreich: Le Pen will eigenen Angaben zufolge nicht aus der EU austreten Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Der Präsident warf Le Pen vor, sich aus der EU verabschieden zu wollen, ohne dies klar zu sagen. Le Pen meinte, es gebe keine europäische Souveränität, weil es kein europäisches Volk gebe. Le Pen sagte aber, sie wolle in der EU bleiben. »Ich möchte sie gründlich verändern.« Le Pen geht es dabei darum, ein sogenanntes Europa der Nationen zu schaffen, in dem Brüssel deutlich in den Hintergrund treten soll. Sie setzt sich unter anderem dafür ein, dass französisches Recht Vorrecht vor EU-Recht haben soll.

Umfragen zufolge kommt Macron derzeit auf 55 bis 56,5 Prozent, etwa zehn Punkte weniger als vor fünf Jahren. Die französische Gesellschaft gilt als gespalten , vor allem die Extreme links und rechts von Macrons Mitte sind stärker geworden.