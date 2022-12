Der Senatsbericht verwies außerdem darauf, dass McKinsey zwischen 2011 und 2020 keine Körperschaftsteuer in Frankreich gezahlt habe. Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück. In der Steueraffäre hatte die Justiz bereits im März Ermittlungen aufgenommen. Im Mai war der Firmensitz von McKinsey in Paris durchsucht worden.

Macron ist wegen der Immunität des Amtes vor juristischen Verfahren geschützt. Er könnte allenfalls nach Ende seiner Amtszeit 2027 dazu befragt werden.