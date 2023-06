Unterdessen wurde im Südwesten Frankreichs ein Polizist des Totschlags beschuldigt. Er soll bei einer Verkehrskontrolle am 14. Juni einen tödlichen Schuss auf einen 19-Jährigen aus Guinea abgegeben haben, wie die Staatsanwaltschaft von Angoulême am Mittwochabend mitteilte. Der 52-jährige Polizist sei am Mittwochmorgen in Gewahrsam genommen worden.

Macron: »Nichts rechtfertigt den Tod eines jungen Menschen«

Der 19-Jährige wollte sich bei der Kontrolle einer Festnahme entziehen. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge traf er einen Polizisten am Bein, als er den Rückwärtsgang einlegte. Dieser gab daraufhin einen Schuss ab. In Frankreich wird immer wieder übermäßige Polizeigewalt angeprangert. Nach Verkehrskontrollen starben im vergangenen Jahr 13 Menschen, so viele wie noch nie.